Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Para quem busca por gastronomia de qualidade e ótimos momentos com a família e amigos nas celebrações de fim de ano, duas unidades da Intercity Hotels em Porto Alegre oferecem programações especiais para as noites do dia 24 e 31 de dezembro. No Intercity Cidade Baixa, menus exclusivos para as datas serão servidos no Rooftop Restaurante do hotel. No cardápio estão opções de entradas, pratos principais e sobremesas e uma garrafa de espumante por casal.

Já o Intercity Porto Alegre oferece banquetes de Natal e Ano Novo no Premium Restaurante com open bar, ilha de antepastos, saladas, pratos quentes, carnes e sobremesas. O hotel também conta com pacotes especiais que incluem jantar e hospedagem. No Réveillon, o tradicional brinde da virada será na cobertura da piscina com vista privilegiada para o show de fogos da cidade.

Mais informações sobre reserva no link: https://www.intercityhoteis.com.br/promocoes/

Hotel Intercity Cidade Baixa /Avenida Loureiro da Silva, 1960 – Cidade Baixa – Porto Alegre/RS

(51) 3303.2400

Hotel Intercity Porto Alegre/ Avenida Borges de Medeiros, 2145 – Praia de Belas – Porto Alegre/RS (51) 3022.9100

