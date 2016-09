Interiore Marcenaria lança coleção de objetos na Pandorga

Fãs de mobiliário em madeira ou à base de reutilização de recursos já podem celebrar a chegada das peças da Interiore Marcenaria nas lojas da Pandorga, em Porto Alegre. A marca lança a Bandeja Linha em madeira cambará, e duas peças criadas a partir do reaproveitamento de resíduos de MDF: o Cabideiro Quebra Galho, e Cubonicho – módulo para formação de estantes próprias para divisórias de ambientes.

Para a Bandeja Linha foi escolhido o cambará, sendo a peça em linhas minimalistas e com design simplificado, é construída com emendas transversais que evitam o empenamento da base e abas laterais. O Cabideiro Quebra Galho, com 1,13m de altura, foi criado a partir de resíduos e descarte de madeira. Formado por cinco peças, é de montagem simples, feita com parafusos, sendo leve e fácil de transportar. Já o Cubonicho é constituído de 2 peças diferentes, coladas em meia esquadria 2 a 2, resultando num efeito irregular e divertido em ambas as frentes. As unidades podem ser sobrepostas em formato de estante divisória e compostas de acordo com o espaço ou com a proposta estética.

As peças já podem ser encontradas nas duas unidades da Pandorga – marca voltada à comercialização de objetos de moda e design – localizadas na Rua Miguel Tostes, 897 e no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), em Porto Alegre.

