Internacional e São Luiz jogam em Novo Hamburgo. Colorado busca recuperar a liderança

O Internacional enfrenta o São Luiz, de Ijuí, neste domingo (25), a partir das 17h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O time colorado pode reassumir a liderança do Gauchão, se vencer a partida. Atualmente em segundo lugar, com 16 pontos, a equipe de Odair Hellmann está um ponto atrás do líder Brasil, de Pelotas. A partida será disputada em Novo Hamburgo devido à mudança da data anunciada pela Federação Gaúcha de Futebol. O jogo estava originalmente marcado para o sábado, no Beira-Rio. Como a FGF mudou para domingo, e o Beira-Rio se prepara para receber o show de Phil Collins, na terça-feira, o jogo será disputado no Estádio do Vale.

A maioria dos titulares que avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira, eliminando o Remo, em Belém, não foi relacionada para o jogo, já pensando no confronto decisivo contra o Cianorte, na próxima quinta-feira, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil. Com isso, Odair poderá testar alternativas diante do São Luiz. O grupo realizou o último treino para o confronto diante do São Luiz, na manhã de sábado, no Beira-Rio.

O técnico do São Luiz, Paulo Henrique, disse ter boas expectativas. “Esperamos fazer um bom jogo. Erro não pode ter em uma partida contra um time deste tamanho, como é o Inter”, no gramado do Estádio do Vale. “Nosso objetivo é esse, estamos desde o começo entre os 8 primeiros e queremos permanecer para a próxima fase”, no gramado do Estádio do Vale.

Brasileiro

O Inter também já sabe quem será o seu primeiro adversário no Campeonato Brasileiro de 2018, que marca a volta do Saci à Série A nacional. A estreia colorada será em casa, contra o Bahia, no dia 15 de abril (domingo), em horário ainda não definido. Já na segunda rodada, o Inter vai a São Paulo para enfrentar o Palmeiras, no dia 22 de abril. Uma semana depois, será a vez de receber o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. A competição será disputada por 20 clubes em dois turnos de pontos corridos.

Ficha técnica

Internacional – Técnico Odair Hellmann

Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Ruan, Thales, Uendel, Charles, Gabriel Dias, Wellington Silva, Camilo, Juan Alano, Roger.

São Luiz – Técnico Paulo Henrique

Jonatas, Tairone, Ricardo Thalheimer, Maicon, Márcio Goiano, Henrique, Prill, Gustavo Xuxa, Hugo Sanches, Éder, Michel.

Arbitragem

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Árbitro assistente 1: Luiza Naujorks Reis

Árbitro assistente 2: Gustavo Marin Schier

4º Árbitro: Marco Paim Reis

