Internacional empata sem gols com o Santa Cruz em Recife

Internacional e Santa Cruz se enfrentaram neste sábado (17) pela oitava rodada da Série B. A partida foi realizada no Estádio do Arruda, em Recife, e as péssimas condições do gramado, pioradas em razão da chuva no segundo tempo, foram um dos destaques do jogo, que terminou em 0 x 0. Na terça-feira (20), às 20h30min, o Inter encara o Paraná, no Beira-Rio.

O colorado até tentou, mas ainda não foi dessa vez que o time deslanchou no campeonato. O Santa Cruz obrigou Danilo a trabalhar em várias oportunidades e o empate ficou com ares de alívio, em uma partida digna do gramado. Os gaúchos terminam a rodada fora do G4, com 13 pontos na quinta colocação, atrás do próprio Santa Cruz, que tem uma vitória a mais.

O retorno de Sasha, que não entrava como titular há 7 meses, não deu certo para que o ataque funcionasse ao lado de Nico López. Ambos foram substituídos no segundo tempo. Guto Ferreira sacou Nico Lópes no início da segunda etapa, colocando Diego, que teve algumas oportunidades. Depois, colocou Juan no lugar de Sasha.

Os problemas de articulação, de finalização e de condicionamento físico voltaram a aparecer, com jogadores demonstrando cansaço ao longo do segundo tempo. O resultado foi um “lucrativo” empate, já que o Santa Cruz poderia ter marcado e o colorado não conseguiu produzir. Bruno Paulo incomodou e Léo Ortiz já chegou levando cartão amarelo para interceptar o ataque.

O time do Santa Cruz atuou comandado pelo técnico interino Adriano Teixeira, que assumiu após uma derrota para o Londrina por 3 x 1 e o então técnico Vinícius Eutrópio ser demitido do cargo. Na última rodada, no entanto, o Santa Cruz venceu fora de casa, enfrentando o Ceará, e garantiu a permanência no topo. No jogo deste sábado, a equipe conseguiu produzir alguns sustos para a equipe gaúcha.

O Inter tentava voltar ao G4, após sair do topo ao empatar em 1 a 1 com o América-MG em Belo Horizonte, mas seguiu sem engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro. Guto Ferreira não contou com D’Alessandro e Fabinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, nem com o lesionado William Pottker. Danilo Silva estava escalado para iniciar a partida, mas também sentiu lesão e acabou substituído por Klaus já no início do jogo.

Ficha técnica

Santa Cruz – Técnico: Adriano Teixeira (interino)

Júlio César, Bruno Silva, Jaime, Nininho, Elicarlos, Roberto, Léo Lima (Augusto), Thiago Primão (Wellington Cézar), Bruno Paulo, André Luís (Kelvy), Halef Pitbul.

Inter – Técnico: Guto Ferreira

Danilo Fernandes, Ernando (Léo Ortiz), Klaus, Junio, Carlinhos, Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel, Eduardo Sasha (Juan), Marcelo Cirino, Nico López (Diego).

Arbitragem

Rodrigo Alonso Ferreira, de Santa Catarina, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, ambos de São Paulo-Fifa.

Comentários