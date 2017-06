Internacional enfrenta o Santa Cruz neste sábado em Recife

O colorado enfrenta o Santa Cruz neste sábado (17) pela oitava rodada da Série B. A partida tem início às 16h30min e acontece no Estádio do Arruda, em Recife.

Depois da derrota em casa para o Londrina por 3 a 1, o time do Santa Cruz ficou sem o técnico Vinícius Eutrópio, demitido do cargo, chegando a Porto Alegre sob o comando do interino Adriano Teixeira. Na última rodada, no entanto, o Santa Cruz venceu fora de casa, enfrentando o Ceará.

O Inter vinha bem mas empatou em 1 a 1 com o América-MG em Belo Horizonte e saiu do G4, para onde precisa voltar. O técnico Guto Ferreira não poderá contar com D’Alessandro e Fabinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, nem com o lesionado William Pottker. Juan e Junio devem ser opções, assim como Edenílson.

A delegação colorada desembarcou na sexta-feira (16) no Recife depois de permanecer em Belo Horizonte desde o confronto com o América-MG, na última terça. Pela tarde, o técnico Guto Ferreira comandou treinamento com os portões fechados no CT do Sport (galeria de fotos) e, portanto, não deu indícios da escalação que iniciará o duelo na capital perambucana.

“Temos de trabalhar uma série de situações. Não são só esses desfalques. Temos uma série de partidas, uma em cima da outra, então temos que avaliar como cada jogador está para não acontecer o que aconteceu com o Cuesta e agora com o Pottker”, projeta Guto Ferreira.

Escalação provável

Santa Cruz – Técnico: Adriano Teixeira (interino)

Júlio César, Nininho, Jaime, Bruno Silva, Roberto, Tiago Primão, Elicarlos, Léo Lima, Bruno Paulo, Pitibull e André Luís.

Inter – Técnico: Guto Ferreira

Danilo Fernandes, Edenilson, Ortiz, Danilo Silva, Carlinhos, Dourado, Uendel, Juan, Carlos, Cirino, Nico López.

Arbitragem

Rodrigo Alonso Ferreira, de Santa Catarina, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, ambos de São Paulo-Fifa.

