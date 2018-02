O Internacional perdeu para o Brasil de Pelotas por 1 a 0 pelo Campeonato Gaúcho

O Internacional foi derrotado por 1 a 0 pelo Brasil de Pelotas na tarde desse domingo, em Pelotas. O gol do jogo foi marcado por Itaqui, aos 39 minutos do primeiro tempo. O Inter ficou com um jogador a menos aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o juiz Roger Goulart se equivocou ao aplicar o segundo cartão amarelo no lateral Ruan, em lance de falta normal. Com o resultado, o Inter finalizou a quinta rodada do Gauchão com três vitórias e duas derrotas. A equipe volta a campo na quinta-feira, diante do São José, no Beira-Rio.

Equipe com mudanças

O Inter foi a campo com uma equipe alternativa em função do grupo ainda estar em período de aprimoramento físico. Com isso, o técnico Odair escalou apenas Iago e Rodrigo Dourado do time que havia conseguido a classificação na Copa do Brasil, na última quarta, em Cascavel. A equipe começou com Marcelo Lomba; Ruan, Danilo Silva, Thales e Iago; Rodrigo Dourado, Charles, Marcinho, Patrick e Camilo; Roger.

Uma chance para cada lado

O Brasil de Pelotas começou forte. Aos 30 segundos, Éder Sciola recebeu cruzamento na área e acertou chute forte para boa defesa de Marcelo Lomba. Aos poucos, o Inter impôs sua marcação forte no meio e começou a sair em contra-ataques rápidos puxados por Patrick, pelo corredor esquerdo, e Marcinho, pela direita. A marcação forte dos dois times não deixava muitos espaços de criação, e as oportunidades de gol rareavam nos primeiros minutos. Mas aos 19 minutos, o Inter quase chegou lá. Patrick foi à linha de fundo e cruzou para Roger, que arrematou forte de pé direito para defesa salvadora de Pitol, em lance muito parecido com a primeira chegada do time pelotense.

Arbitragem se atrapalha contra o Inter

Aos 33 minutos, o juiz Roger Goulart começou a desequilibrar a partida. Ruan fez falta normal no meio-campo, e o árbitro lhe apresentou o segundo cartão amarelo, deixando o Inter com um jogador a menos. Para recompor o lado direito da defesa, Iago passou para a direita e Patrick foi pra esquerda. Aos 39 minutos, Itaqui pegou sobra na entrada da área e chutou forte, a bola desviou na zaga e entrou. Brasil-Pel 1 a 0. No restante da etapa, pouca coisa aconteceu. Quando o juiz encerrou o primeiro tempo, os jogadores colorados reclamaram da expulsão equivocada do lateral Ruan. E Pottker, que estava no banco, recebeu amarelo.

Mudança no intervalo

No intervalo, o técnico Odair Hellmann sacou Camilo para colocar Cláudio Winck e recompor o lado direito da defesa, voltando Iago pra lateral-esquerda. Mesmo com um jogador a menos, o time colorado voltou buscando o ataque, enquanto a equipe pelotense se posiconava na defesa e buscava os contra-ataques. Aos 3 minutos, Winck cobrou falta para boa defesa de Pitol. Aos 12 minutos, em contra-ataque, Toty pegou sobra e concluiu com perigo. Em seguida, saiu Marcinho e entrou Pottker no Inter. Aos 16 minutos, Pottker em lance de raça recuperou a bola e tocou para Roger concluir por cima.

Igualdade de jogadores no finalzinho

Aos 19 minutos, Itaqui arriscou da intermediária com muita força, e Lomba fez grande defesa. Aos 29 minutos, Pottker recebeu na área e cruzou para Roger, mas Pitol defendeu. Aos 31 minutos, a última modificação colorada: entrou o meia Juan Alano e saiu Roger. Aos 40 minutos, Leandro Leite pegou rebote na área e chutou, a bola desviou na defesa e foi na rede pelo lado de fora. Aos 44 minutos, Charles foi derrubado por Lendro Camilo, que recebeu o cartão vermelho, deixando os dois times em igualdade de jogadores novamente. Nos últimos minutos, o Inter tentou pressionar, mas a defesa do Brasil conseguiu evitar o gol de empate.

Ficha técnica

Brasil-Pel

Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Heverton e Bruno Collaço; Leandro Leite, Itaqui (Sousa), Toty, Deyvid Sacconi (Luiz Henrique) e Calyson; Luiz Eduardo (Robério). Técnico: Clemer.

Internacional

Marcelo Lomba; Ruan, Danilo Silva, Thales e Iago; Rodrigo Dourado, Charles, Marcinho (William Pottker), Patrick e Camilo (Cláudio Winck); Roger (Juan Alano). Técnico: Odair Hellmann.

Deixe seu comentário: