Internado após acidente, cantor Mariano leva golpe de falso médico

Mariano, da dupla com Munhoz, foi vítima de golpe durante o tempo em que passou internado no Barra D’Or por causa de um acidente no quadro “Saltibum” do “Caldeirão do Huck”. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, um falso médico ligou para a produção do programa, dizendo que a equipe do hospital havia descoberto uma leucemia viral e que o plano de saúde do sertanejo, que está voltando aos poucos à rotina, não cobria a medicação que seria usada.

De acordo com a publicação, para isso, era preciso fazer um depósito no valor de 9,8 mil reais na conta do “doutor” Paulo Castro. O produtor, então, deu o telefone do empresário do cantor. A quantia foi transferida e só depois o golpe foi descoberto. Após o ocorrido, a equipe do hospital emitiu um comunicado alertando aos familiares dos pacientes que estavam hospitalizados.

