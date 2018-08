Internado em estado grave, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Niki Lauda passou por um transplante de pulmão

O tricampeão mundial de Fórmula 1, o austríaco Niki Lauda, está internado em estado grave na UTI de um hospital em Viena (Áustria). O ex-piloto e atual diretor da Mercedes passou nesta quinta-feira (2) por um transplante de pulmão para tentar se curar de uma forte infecção.

Aos 69 anos, ele tem condições respiratórias delicadas desde 1976, quando sobreviveu a um grave acidente no GP da Alemanha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Sucesso

Segundo a agência de notícias austríaca APA, o estado de saúde do ex-piloto é grave. O hospital onde foi realizado o procedimento disse em nota que o transplante foi realizado com sucesso. “Por conta da severa condição pulmonar, Niki teve de ser submetido a um transplante no Hospital Geral de Viena. O trabalho foi completado com sucesso por Walter Klepetko, chefe de cirurgia torácica e Konrad Hötzenecker”, diz a nota.

“Pedimos que seja entendido que a família não fará nenhuma declaração oficial e pedimos que a privacidade da família Lauda seja protegida”, acrescentou o comunicado.

Tratamento

Lauda era presença constante no paddock da Mercedes em todos os GPs, porém se afastou dos compromissos nas duas últimas provas (Alemanha e Hungria). Na ocasião a justificativa era o tratamento de uma forte gripe. O ex-piloto construiu carreira também fora do automobilismo, ao tem como hobby principal a aviação e, inclusive, ser dono de uma companhia aérea que leva seu nome.

Acidente

Em 13 temporadas na principal categoria do automobilismo mundial, Lauda disputou 171 Grandes Prêmios, com 25 vitórias, 24 poles positions e 54 pódios, faturando três títulos. Campeão nas temporadas de 1975, 1977 e 1984, o austríaco teve a carreira marcada pelo grave acidente no GP da Alemanha de 1976. A sua Ferrari pegou fogo e ele passou quase um minuto preso pelas chamas. Internado durante seis semanas em um hospital, ele ainda voltaria a correr na mesma temporada, porém perderia o título por apenas um ponto para o rival, o inglês James Hunt. A história daquele campeonato inspirou o filme Rush, lançado em 2013.

Plásticas

Além das plásticas para reconstruir a pele e da condição pulmonar delicada, Lauda também teve outros problemas de saúde nos últimos anos. O ex-piloto precisou passar por dois transplantes de rim. Um desses procedimentos só foi viável graças à namorada, que lhe doou um órgão saudável.

