Internautas deixam mensagem de força para filhos de Bonner e Fátima

Ainda abalados com a separação de William Bonner e Fátima Bernardes, vários internautas deixaram mensagens de apoio nas redes sociais de Laura, Beatriz e Vinicius, os trigêmeos do casal.

Alguns jovens contam que já passaram pela situação: “Força aí para vocês, já passei por isso”, escreveu Gabriel Reis.

Outros pedem para os trigêmeos tentarem conversar com os pais para uma reconciliação: “Tentem unir a família novamente”, escreveu um internauta. “Pede para eles voltarem, menina, força e fé”, escreveu outro.

Fátima e Bonner anunciaram a separação, após 26 anos de casamento. O titular do “Jornal Nacional” e a apresentadora do “Encontro” divulgaram a notícia no Twitter, na noite desta segunda-feira (29), após o fim do telejornal da Globo.

