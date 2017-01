Internautas podem ajudar brasileira a ganhar o Miss Universo

Os internautas podem ajudar a garantir a inclusão da Miss Brasil 2016, Raissa Santana, no Top 12 do Miss Universo. O concurso internacional, que será realizado neste domingo, em Manila (Filipinas), disponibilizou quatro canais de votação para o público. “Meus amores vamos votar e me ajudar a trazer coroa para o Brasil, assim vamos garantir que eu esteja no Top 12 do @missuniverse”, pediu a representante brasileira, nas redes sociais.

Segunda candidata negra a vencer o Miss Brasil desde 1954 – a primeira foi Deise Nunes, em 1986 -, quando foi realizada a primeira edição do concurso, Raissa representou o Estado do Paraná e tem 32 anos.

A votação pode ser feita até dez vezes por dia. No site do Miss Universo, há uma página dedicada à opinião dos internautas: www.missuniverse.com/voting. O registro pode ser feito através do Facebook ou através de cadastro no site. O concurso também disponibilizou os aplicativos Miss U e VODI (disponível no Brasil apenas para celulares e tablets com sistema operacional Android). Os votos também são contabilizados através do Twitter, com as hashtags #missuniverse #askmissuniversebrazil #brazil. A mais votada garantirá a vaga entre as 12 finalistas.

O concurso será transmitido a partir das 22h deste domingo (29) pela Band e pela TNT.

Comentários