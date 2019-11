Após cerca de dez meses de implantação no TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul, Palácio da Justiça e Foros de Porto Alegre, todas as 165 comarcas do Estado devem contar com rede própria de internet sem-fio até o próximo mês de fevereiro. O projeto contempla mais de 750 pontos de acesso, espalhados pelas salas de audiência na capital gaúcha e Interior.