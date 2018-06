Nesta terça-feira, o abastecimento de água será interrompido para a Lomba do Pinheiro a partir das 9h para substituição de registros. O restabelecimento deve ocorrer na madrugada de quarta-feira, podendo demorar mais nas partes altas do sistema. No entanto, em caso de chuva, o serviço será adiado para outra data.

