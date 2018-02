Responsável pela intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, o general do Exército Walter Souza Braga Netto conhece o que é o descontrole da violência e a dimensão da dor que ela pode provocar nas famílias. Um de seus irmãos, o oficial da Marinha Ricardo Braga Netto, foi assassinado no começo da década de 1980 ao tentar evitar um assalto na Ponte Rio-Niterói.

