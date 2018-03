O pessoal do Exército que toca a intervenção federal na segurança ficou espantado (e com certa inveja) com alguns números da folha salarial da PM do Rio. Tem coronel ganhando praticamente o teto de R$ 33 mil. No Rio, para cada coronel na ativa há seis aposentados. As informações são da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

