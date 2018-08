Dez pessoas morreram e outras 52 passaram mal após uma refeição servida em um funeral em San José de Ushua, no Sul do Peru, de acordo com o jornal “El Comércio”. Vinte e uma pessoas permanecem internadas nesta terça-feira (7). Durante a cerimônia, na segunda (6), eles ingeriram um prato à base de carne e uma bebida preparada com milho fermentado, conhecida como “chicha”.