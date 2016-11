IntuiÃ§Ã£o inaugura nova loja no Rio Grande do Sul

Em um amplo espaço com mais de 300m², a Intuição inaugurou loja conceito, na cidade de Nova Petrópolis (RS). Assinada pelo arquiteto Fábio Spier, reconhecido por seus projetos contemporâneos e ousados, a reforma do prédio segue estilo moderno, mas mantendo a fachada original em arquitetura Bávara. A marca foi criada há 15 anos, mas sua história começou algumas décadas antes: em 1972, quando a estilista Sandra de Lio, que lidera a empresa, iniciou no negócio do vestuário com uma pequena malharia.

O desejo de criar algo único foi a base de inspiração da profissional que, em 2001, decidiu investir em uma nova empresa, a Intuição.

Hoje, a marca possui cinco lojas próprias, sendo três em Nova Petrópolis e duas em Gramado, além da loja virtual. Também está presente em mais de 520 multimarcas espalhadas por todo o Brasil e no exterior, com duas franquias no Uruguai, em Montevideo e Punta del Este.

Atualmente, emprega 140 colaboradores diretamente e mais 30, indiretamente. As estampas, os bordados e as aplicações são todos desenvolvidos e produzidos na fábrica de Nova Petrópolis, o que confere unicidade às peças.

No próximo ano, a marca se prepara para expandir o negócio, quando passará a atuar também na produção de produtos para home décor, e tudo com as estampas exclusivas que tornaram a Intuição referência no mercado da moda.

