Mais de 400 mil pessoas nas províncias japonesas de Saga, Fukuoka, Nagasaki e Yamaguchi receberam nesta quinta-feira (29) ordens para deixar suas casas em razão do mau tempo. Na província de Saga, ordens foram emitidas para as localidades de Imari, Takeo, Arita e Omachi; na província de Fukuoka, para as localidades de Kurume, Asakura e Toho.