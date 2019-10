Inundações na Índia deixam 139 mortos

As inundações causadas por chuvas de monção, comuns na Índia nesta época do ano, provocaram 139 mortes na região Norte. As informações são das autoridades locais. Nos últimos quatro dias, 111 pessoas morreram na região de Uttar Pradesh e outras 28 em Bihar.

Vários moradores de Patna, capital de Bihar, tiveram que abandonar suas casas. As chuvas cessaram, mas diversas áreas permanecem alagadas nesta cidade, que possui cerca de 2 milhões de habitantes. Escolas e lojas permanecem fechadas. Quase 900 detentos de uma penitenciária foram transferidos.

As chuvas de monção, vitais para a agricultura e as fontes naturais de água, seguem de junho a setembro. Este ano, porém, o fenômeno de ventos e chuvas torrenciais está sendo o maior desde 1994, segundo o Departamento de Meteorologia da Índia. Em julho, as chuvas de monção deixaram 650 pessoas mortas no país e em regiões do Nepal, Bangladesh e Paquistão.

Deixe seu comentário: