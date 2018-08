Inundações na Índia

O balanço acumulado de uma semana das inundações no estado de Kerala, um dos mais turísticos na Índia, subiu nesta quinta-feira (16) para 106 mortos, informaram as autoridades indianas, em um momento no qual outros territórios se veem ameaçados por chuvas torrenciais. Segundo as autoridades, ao menos 6.500 pessoas precisam ser evacuadas.