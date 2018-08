Inverno rigoroso aumenta necessidade de roupas infantis, cobertores e alimentos

A Campanha do Agasalho já recebeu mais de 222 mil peças de roupas em quase três meses de mobilização, mas o inverno rigoroso deste ano exige atenção constante das autoridades e da população. Segundo a Defesa Civil Estadual, no momento, o estoque de roupas infantis e cobertores está zerado. Os alimentos não perecíveis também estão acabando na Central de Doações.

Uma contribuição importante veio do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre), que conseguiu arrecadar cerca de 5 mil unidades com os seus associados. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (22), pelo presidente do sindicato, Paulo Kruse, em encontro com o governador José Ivo Sartori, a secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Alexandre Martins, e a secretária de Comunicação, Isara Marques.

Em julho a direção do Sescon-RS entregou quase 7 mil peças de agasalhos e mais de 3 mil quilos de alimentos não perecíveis para a Central de Doações.

Também em julho o Ministério Público do Rio Grande do Sul arrecadou para a Campanha do Agasalho do RS quase 3 mil peças entre roupas masculinas, femininas, calçados masculinos e femininos, roupas de cama, toalhas, cobertores, travesseiros e acessórios.

A Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo) também entregou 833 itens destinados à Campanha do Agasalho 2018. O material, arrecadado junto aos servidores das unidades da capital, foi direcionado à Central de Doações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Este ano, o volume arrecadado pela Fundação representou um aumento de 38,8% em relação a soma do total dos últimos três anos. Os principais objetos angariados foram: cobertores, calçados, jogos de cama, calças, camisas, roupas para bebê, entre outros.

Mobilização o ano todo

A Campanha do Agasalho deste ano começou em 4 de junho. Até terça-feira (21), a Defesa Civil recebeu 222.350 peças de roupa, 15.260 pares de sapatos, 2.025 cobertores, 2.740 artigos de cama, mesa e banho, 19 colchões e 5.430 quilos de alimentos não perecíveis. Os itens foram distribuídos para 70 municípios e 27 entidades.

A Defesa Civil reforça a importância de contribuir o ano inteiro porque a Central de Doações não funciona só no inverno. Assim, com mobilização constante, o estoque dificilmente vai ficar desabastecido, o que é especialmente importante quando ocorrem fenômenos meteorológicos adversos, como temporais e alagamentos. A Central funciona o ano todo no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), na Avenida Borges de Medeiros, 1501, em Porto Alegre. O telefone é (51) 3288-6781.

Vale lembrar que as roupas e os calçados precisam estar em boas condições e limpos, pois isso agiliza a distribuição às famílias. Durante o inverno, existem outros pontos de coleta: órgãos públicos estaduais; quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul; supermercados Zaffari; unidades do Sesc/Senac no Estado.

Deixe seu comentário: