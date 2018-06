Inverno: Soluções Lorenzetti garantem água quente e conforto para toda a família

A estação do inverno chega e as temperaturas despencam, de forma que todas as famílias buscam alternativas para tornar o lar mais aconchegante. Especialista em desenvolver soluções que garantem água quente e conforto com total praticidade, a Lorenzetti destaca soluções com preço acessível, capazes de manter o relaxamento e o aquecimento desde o banho até a hora de lavar a louça.

Um banho de design. A Lorenzetti possui um portfólio completo de produtos elétricos, que são eficazes para o aquecimento da água. Um dos grandes destaques é a moderna linha Acqua Ultra com design similar as duchas frias. Uma das principais novidades da linha é a versão Acqua Duo Ultra. Ideal para toda a família, o produto se destaca por contar com ducha e chuveiro em uma única solução. Fundamentado no conceito de design funcional, ou seja, unindo sofisticação e praticidade no uso, o Acqua Duo possui acabamento elegante, composto por linhas quadradas em formato compacto.

O produto possui comando eletrônico, que permite a escolha gradual e precisa da temperatura, e é compatível com aquecedores solares e outros sistemas de aquecimento. Na opção de banho com ducha, o jato é direcionável e concentrado, inclinando-se na direção desejada, enquanto o chuveiro proporciona um jato mais espaçado, por meio de um espalhador de grande proporção.

Uma experiência de banho. Para quem não dispensa um banho confortável e relaxante, a dica da Lorenzetti é a nova linha de duchas Futura. Disponíveis nas versões eletrônica e multitemperaturas, as duchas oferecem uma experiência única de relaxamento durante o banho. O modelo eletrônico possui controle de temperatura gradual, proporcionando mais comodidade e economia. A escolha da temperatura é realizada por meio de botão ou de haste prolongadora. A versão multitemperaturas, por sua vez, conta com quatro opções de temperaturas, garantindo economia em todas as estações do ano.

Água quente para lavar a louça. Para quem deseja lavar louças ou alimentos de maneira confortável, a Lorenzetti indica a Torneira Elétrica Versátil. Com três opções de temperaturas, quente, morna ou fria, possui aquecimento ideal. Conta com bica alta e móvel que facilita sua utilização no dia a dia. Além do conforto, a água quente possui função desengordurante, facilitando a remoção da sujeira e otimizando tempo ao lavar a louça. Disponível nas versões branco e branco com cromado.

Conforto na hora certa. Fazer a barba ou lavar o rosto com água fria durante o inverno não são tarefas fáceis. Por isso, a Lorenzetti indica o Aquecedor Elétrico Versátil, ideal para quem quer começar bem o dia, com água quente e o máximo de conforto. O produto pode ser instalado em pias, lavatórios e também em bidê, pois possui duas saídas de água (uma fria e outra quente) e é compatível com todos os modelos de torneiras.

Segurança e eficiência. A Lorenzetti oferece opções de Aquecedores de Água a Gás ideais para diversas necessidades de aquecimento. O modelo LZ 2300DE, por exemplo, conta com sistema de exaustão inteligente, que confere maior eficiência na exaustão de gases, principalmente quando instalado em edifícios altos, onde há maior incidência de ventos. O modelo possui capacidade para atender até três pontos simultaneamente, como duas duchas e um misturador. Desenvolvido com alta tecnologia, exatamente para oferecer mais praticidade no uso, o aquecedor possui display touch, que permite controlar todas as funções com um simples toque.

Deixe seu comentário: