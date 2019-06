Inverno terá El Niño fraco e temperaturas acima da média, dizem meteorologistas

O mês de junho já está chegando em sua metade e o inverno se aproxima. Na estação mais fria do ano, as temperaturas médias irão predominar, mas poderão ocorrer períodos curtos de frio intenso, com geadas. É o que diz o Conselho Permanente de Meteorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul (Copaaergs), em boletim referente aos meses de junho, julho e agosto.

O inverno deve contar ainda com um El Niño fraco, mas que deverá ter gradativa redução nos próximos meses. A análise aponta que haverá umidade e chuvas acima do padrão, especialmente na parte norte do estado.

