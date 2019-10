Investidores conhecem projeto de concessão do Mercado Público

Depois de detalhar o projeto de concessão do Mercado Público para permissionários, Ministério Público de Contas, religiões de matriz africana, vereadores, entre outros segmentos importantes nesse processo, o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, realizou nesta sexta-feira (18), uma apresentação para potenciais interessados.

A apresentação foi desenvolvida em duas etapas: online e presencial. Em ambas as ocasiões, o secretário explicou as premissas econômicas do projeto falando dos valores de investimento em infraestrutura e também para a gestão do local. “A concessão prevê 25 anos, sendo que nos três iniciais deve ser feito o investimento de aproximadamente R$ 40 milhões em reformas para melhoria de drenagem, sanitários e fachada, além de iluminação interna e cênica externa, a troca da rede elétrica e mais acessibilidade“.

O titular da pasta ressaltou ainda que o mix de lojas deverá ser respeitado bem como o layout do Mercado, tendo em vista que o assentamento do Bará será preservado assim como rituais religiosos. Ribeiro destacou a importância de os possíveis investidores utilizarem para sugestões o formulário disponível no site da Secretaria de Parcerias Estratégicas na área destinada a consulta pública, que ficará disponível até a próxima quarta-feira, dia 23, quando acontece a continuação da audiência pública iniciada no dia 17. O evento será às 9h30, no Auditório Araujo Vianna, em Porto Alegre.

Visita ao Ministério Público

O projeto também foi mostrado aos promotores de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística do Ministério Público, Heriberto Ross Maciel e Debora Regina Menegat. Eles explicaram as preocupações do órgão sobre o projeto e se mostraram mais tranquilos após as explicações dadas pelo secretário sobre como está sendo pensada a modelagem. “Saímos dessa reunião com outra visão do que está sendo desenhado. Tínhamos dificuldade de ver como ficaria o Mercado, mas agora ficou muito claro que está sendo montado um modelo com muita consistência e de grande qualidade técnica”, diz Roos.