Investigação descarta ataque e aponta tentativa de suicídio em caso de mulher queimada em Cachoeirinha

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a mulher de 55 anos que teve queimaduras no rosto e no pescoço, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Nesta segunda-feira (2), o delegado Leonel Baldasso ouviu a família da mulher. Ela tinha alegado inicialmente que havia sofrido um ataque na rua, mas, de acordo com Baldasso, a vítima tentou se matar.

Segundo familiares da mulher, essa já foi sua terceira tentativa de suicídio. Após os relatos, o delegado encerrou o caso e disse que vai concluir o inquérito em 15 dias. A mulher permanece internada na UTI do Hospital Cristo Redentor em estado grave. Ela contém queimaduras de terceiro grau.

Na última sexta-feira (30), a mulher foi socorrida por um pedestre ao ser encontrada caída na calçada com as queimaduras. A polícia seguia investigando o caso como um possível ataque, pois ela havia relatado à testemunha que tinha sofrido um assalto, quando levaram seu celular e colocaram fogo nela. O aparelho telefônico dela, no entanto, foi encontrado dentro da churrasqueira de casa.