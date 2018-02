Investigação sobre placa com nome do presidente do Senado

O juiz Levine Raja Gabaglia Artiaga ordenou que a Polícia Civil investigue a instalação de uma placa de trânsito com o nome do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), na GO-225, em Corumbá de Goiás. A rodovia, pavimentada pelo governo de Goiás ao custo de 29,9 milhões de reais, dá acesso à Fazenda Santa Mônica, que pertence ao político. Para o juiz, a situação é inconstitucional.

