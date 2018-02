A ONU (Organização das Nações Unidos) abriu uma investigação sobre os supostos ataques químicos do regime sírio contra localidades controladas pelos rebeldes, anunciou nesta terça-feira (6) a Comissão Internacional de Investigação sobre a Síria das Nações Unidas. Cinco civis sírios com sintomas de asfixia foram hospitalizados após bombardeios do governo Bashar al-Assad.

Deixe seu comentário: