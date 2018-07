O juiz titular da Vara de Execuções Penais, Rafael Estrela Nóbrega, encaminhou à Justiça Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, a decisão que torna definitiva a inclusão do preso Orlando de Oliveira Araújo, o Orlando Curicica, em presídio federal daquela cidade pelo prazo de um ano. Ele é investigado no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL).

