Investigado por obstruÃ§Ã£o da JustiÃ§a, o presidente dos EUA, Donald Trump, diz ser alvo de “caÃ§a Ã s bruxas”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu nesta quinta-feira (15) às notícias de que é investigado por suspeita de obstrução da Justiça, voltando a dizer que é alvo de uma “caça às bruxas”.

Na véspera, os jornais The Washington Post e The New York Times informaram que o conselheiro jurídico especial, Robert Mueller, está liderando um inquérito contra Trump, aberto alguns dias depois de o republicano demitir o então diretor do FBI, James Comey, em 9 de maio.

A decisão de investigar a conduta de Trump representa um importante ponto de inflexão nas ações conduzidas até agora pelo FBI, focadas em descobrir evidências da tentativa de intromissão russa durante a eleição presidencial e das suspeitas de coordenação entre a campanha Trump e o Kremlin.

“Eles inventaram uma história falsa sobre o conluio com a Rússia, não encontraram nenhuma prova, e agora falam em obstrução da Justiça sobre uma história falsa. Bacana”, afirmou Trump em um canal oficial. “Vocês estão testemunhando a maior caça às bruxas da história política americana – liderada por pessoas muito más e contraditórias!”

O presidente já usou o termo “caça às bruxas” anteriormente para se referir ao trabalho de investigadores, promotores e jornalistas que questionam medidas adotadas pelo governo. O republicano e seus subordinados negam ter agido em coordenação com Moscou para se beneficiar na eleição.

Os serviços de inteligência dos Estados Unidos acusam o governo russo de ter orquestrado ciberataques contra o comitê de campanha do Partido Democrata e vazado e-mails para prejudicar a candidatura de Hillary Clinton. O Kremlin nega as acusações.

Na quarta-feira (14), o Senado americano aprovou sanções contra a Rússia pela intromissão nas eleições e pela intervenção em conflitos na Ucrânia e na Síria. O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que a Rússia está pronta pra estabelecer um “diálogo construtivo” com os Estados Unidos e que não vê o país como inimigo. (Folhapress)

