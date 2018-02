Investigador do Vaticano ouve novas denúncias de abuso

O arcebispo Charles Scicluna, que está no Chile investigando acusações de que um bispo acobertou abusos sexuais de menores de idade, ouviu nesta terça-feira (27) novas denúncias de abuso sexual que podem levar a mais investigações do Vaticano. Scicluna, investigador de abusos sexuais mais experiente do Vaticano, chegou a Santiago mais de uma semana atrás.

