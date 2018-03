A Corsan lançou licitação para executar obras de ampliação do sistema integrado de abastecimento de água em Guaíba e Eldorado do Sul. No valor de 12.217.341,28 reais em recursos próprios da Companhia, o investimento prevê a implantação de adutora de água tratada e travessia, ampliando e qualificando o abastecimento dos dois municípios.

