A rede catarinense de lojas de departamentos Havan anunciou, nesta quarta-feira (31), que deve investir cerca de R$ 2 bilhões para entrar no mercado atacadista e varejista do Rio Grande do Sul. O presidente Luciano Hang garantiu que a empresa estuda a possibilidade de construção de pelo menos 50 novas megalojas e a geração de até 10 mil empregos diretos.

Deixe seu comentário: