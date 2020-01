Rio Grande do Sul Investimento de quase R$ 3 milhões garante veículos e equipamentos para o Corpo de Bombeiros

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Governador de Eduardo Leite entregou equipamentos e veículos para instituições de 11 cidades gaúchas Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador entregou equipamentos e veículos para instituições de 11 cidades gaúchas - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O Corpo de Bombeiros Militar recebeu um reforço em veículos e em equipamentos na manhã desta sexta-feira (10). Com um investimento de quase R$ 3 milhões, 11 veículos e quatro desencarceradores foram adquiridos e entregues à instituição, contemplando 11 cidades gaúchas.

Ao relembrar os bons índices de redução criminal – o RS encerrou 2019 com a menor taxa de homicídios da década em proporção à população –, o governador Eduardo Leite destacou que uma entidade que cumpre uma função fundamental, como o Corpo de Bombeiros, precisa de estrutura adequada.

“É importante lembrar que segurança pública não envolve apenas o enfrentamento da criminalidade, mas também estrutura para garantir uma atuação eficaz e segura dos agentes envolvidos”, lembrou.

O investimento de cerca de R$ 3 milhões é oriundo de recursos estaduais, por meio da Consulta Popular (R$ 1.068.211,41), e de convênio com a Empresa Gaúcha de Rodagem (R$ 418,8 mil) e com a empresa Fraport (R$ 1.424.875,00). Com a verba, foram adquiridos um ônibus, dois micro-ônibus, seis camionetas, duas spins e quatro desencarceradores (equipamento utilizado para retirar vítimas presas em ferragens).

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel César Eduardo Bonfanti, lembrou que a instituição se emancipou da Brigada Militar há dois anos. “Nosso crescimento é constante. Estamos dando melhor resposta na área de prevenção, reduzindo prazos para liberação de alvarás, e ampliando nossa estrutura”, comemorou.

No período, o Corpo de Bombeiros reduziu o prazo de liberação de alvarás, antes estimado em 300 dias, para 30 dias – a cidade de Porto Alegre, comentou Bonfanti, se tornou, inclusive, uma referência em agilidade. As viaturas e os equipamentos serão utilizados nas diversas missões do Corpo de Bombeiros, distribuídos em 11 municípios.

Confira o que cada um dos municípios contemplados recebeu:

Um ônibus e uma spin para o Comando-Geral, em Porto Alegre;

Dois micro-ônibus para a Academia de Bombeiro Militar, em Porto Alegre;

Dois desencarceradores para o 3º Batalhão de Bombeiro Militar dos municípios de Rio Grande e São Lourenço do Sul;

Uma camioneta Hilux e um desencarcerador para o 6º Batalhão de Bombeiro Militar do município de Rio Pardo;

Uma camioneta Hilux para o 7º Batalhão de Bombeiro Militar do município de Palmeira das Missões;

Uma spin para o 8º Batalhão de Bombeiro Militar do município de São Jerônimo;

Um desencarcerador para o 9º Batalhão de Bombeiro Militar do município de Santo Antônio da Patrulha;

Duas camionetas Hilux para o 11º Batalhão de Bombeiro Militar dos municípios de Santo Ângelo e Santa Rosa;

Uma camioneta para o 12º Batalhão de Bombeiro Militar do município de Três Passos.

