Investimento de US$ 4,4 bilhões no Polo Carboquímico, sob ameaça

A perspectiva de instalação na região metropolitana de um inédito polo carboquímico com capacidade de captar investimentos de US$ 4,4 bilhões, a partir da autorização para funcionamento da Mina Guaíba para a exploração de carvão mineral em área situada entre os municípios de Charqueadas e Eldorado do Sul, está agora ameaçada.

Um movimento de deputados e vereadores do PT e do PSOL pressionam para que a Fepam (Fundação Estadual do Meio Ambiente) adie o fornecimento das licenças necessárias para o empreendimento, até que novas audiências públicas não previstas no cronograma oficial, sejam realizadas. O investimento de partida da Copelmi, empresa que fará a gestão da mina,será de R$ 600 milhões.

Projeto começou ainda em 2016

Para demonstrar como é lento todo o processo de implantação de um novo investimento no Estado, basta lembrar que esse projeto de produção de insumos químicos oriundos do carvão mineral gaúcho foi levado ao então governador José Ivo Sartori no início de 2017, e previa o início das atividades em 2021. Desde então, agoniza nas gavetas dos burocratas, e sofre as influências dos humores políticos e ideológicos.

Senado cria comissão para a PEC da Previdência

O Senado instala nesta quarta-feira dia 3, às 14 horas, a comissão especial destinada a acompanhar o andamento da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 6/2019, que tramita na Câmara, e modifica o sistema de Previdência Social.

Para entender o movimento do Senado

Para quem não compreendeu a iniciativa do Senado Federal de instalar uma comissão especial para tratar da Reforma da Previdência, em paralelo com a Câmara Com isso, tão logo a matéria passe pela Câmara, haverá um ganho de tempo precioso, com a comissão do Senado já instalada. Em condições normais,o Senado apenas instalaria seus trabalhos para examinar a PEC, após o término da sua análise pela Câmara dos Deputados.

Relatório fica pronto até o dia 9

A celeridade da tramitação foi garantida ontem, com o anúncio feito pelo relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), de que deve colocar em votação na comissão o parecer da PEC da Previdência nos próximos dias, no máximo até o dia 9 de abril.

Agora, a patrulha é no TSE

Setores da imprensa que sistematicamente fazem uma velada patrulha nas ações do governo do presidente Jair Bolsonaro, agora elegeram novo alvo: a nomeação dos ministros do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Para cumprir o rodízio de ministros na corte eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro terá de escolher até o início de maio, dois novos ministros para o TSE, já que os mandatos de Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira se encerram, respectivamente, em 27 de abril e 9 de maio. Os ex-presidentes Lula e Dilma nomearam mais de 20 ministros para o TSE, sem esse mimimi.

Rio Grande do Sul está no Cosud

O governador Eduardo Leite anunciou o ingresso do governo gaúcho ao Cosud, o Consórcio sul-Sudeste de Desenvolvimento, anunciado pelo governador de Minas, Romeu Zema, como um foro para reunir as decisões das duas regiões que representam 70% do PIB brasileiro. O próximo passo será concentrar esforços em investimentos de infra-estrutura dos estados-membros.

