Investimento em Rio Grande

A empresa francesa TIMAC Agro, do Grupo Roullier, anunciou, nessa quarta-feira, que vai investir 50 milhões de reais nos próximos dois anos no Distrito Industrial de Rio Grande, na Região Sul do Estado. O valor será aplicado na construção de uma nova fábrica no município (26 milhões de reais) e também na ampliação das duas unidades já existentes (24 milhões de reais). As obras devem ficar prontas em outubro.

Deixe seu comentário: