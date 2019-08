Investimento na ERS-118 é exemplo de recurso bem utilizado, diz presidente do BNDES durante vistoria em visita ao Rio Grande do Sul

Considerada a mais importante obra rodoviária do governo do Estado atualmente, a ERS-118 foi vistoriada na manhã de sexta-feira (16) pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e pelo presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Gustavo Montezano. A rodovia é considerada fundamental para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e para a mobilidade da Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo o presidente do banco, investimento na ERS-118 é exemplo de recurso bem utilizado.

Durante a vistoria – que também contou com a presença do secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso –, Costella e Montezano estiveram em três pontos nos 21,5 quilômetros do trecho: o viaduto da avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, em Gravataí; a ponte sobre o arroio Sapucaia; e o viaduto sobre a avenida Theodomiro Porto da Fonseca, também em Sapucaia do Sul.

“Os trabalhos seguem com um bom ritmo de execução e estão evoluindo nesses segmentos”, avaliou Costella. “Dessa forma, a população pode ficar tranquila que até o final do próximo ano a obra estará finalizada”.

No entendimento de Montezano, o investimento disponibilizado para o término da rodovia terá retorno assegurado. “Essa é uma obra magnífica, grandiosa, um exemplo de dinheiro do BNDES bem usado”.

Obra está 70% concluída

Iniciada em 2006, a obra está 70% concluída. Os trechos do entroncamento com a BR-116, em Sapucaia do Sul, ao acesso à freeway, em Gravataí, já estão finalizados.

Entraves financeiros superados

De acordo com Costella, os entraves financeiros foram superados após o aporte dos R$ 131 milhões oriundos do BNDES. “Agora, os serviços continuarão normalmente dentro da complexidade que envolve a duplicação da rodovia”, destacou. “Uma vez entregue, a ERS-118 duplicada resultará não apenas no desenvolvimento da economia, mas também em uma melhor qualidade de vida às pessoas que se deslocam entre os principais municípios da Região Metropolitana, pois desafogará o trânsito e será uma alternativa à BR-116 e uma importante ligação com a freeway”.

Secretaria de Planejamento comemora 50 Anos

Para marcar os 50 anos de atuação, a Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão) realiza, nesta segunda-feira (19), uma atividade com a participação dos servidores da pasta e convidados.

Na abertura do evento, às 11h, a secretária Leany Lemos fará a apresentação do Mapa Estratégico 2019-2023, processo lançado em março e que envolveu funcionários dos diferentes departamentos na elaboração da missão, visão e valores da Seplag.

O evento terá apresentação da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) e palestra do maestro Evandro Matté, com o tema Gestão e Liderança através da Música.

Após a reestruturação administrativa realizada no início do atual governo, a secretaria ampliou o leque de atribuições além da responsabilidade do planejamento de políticas públicas e elaboração das peças orçamentárias. Passaram a fazer parte das competências da Seplag também os temas relacionados à gestão de pessoas e do patrimônio do Estado.

