Investimento pode recuperar pavimento de 33 quilômetros de ruas de Porto Alegre, prevê projeto

Um projeto de lei que prevê a autorização para contratar uma operação de crédito de até R$ 50 milhões para investir na recuperação de vias de Porto Alegre foi enviado pela prefeitura à Câmara de Vereadores na última quinta-feira (12). O financiamento foi pleiteado junto ao Banco do Brasil, que já aprovou o pedido. “A prefeitura recuperou o crédito graças às reformas estruturais realizadas com apoio do Legislativo”, destacou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

As obras de pavimento pretendidas pela prefeitura abrangem cerca de 33 quilômetros divididos em 23 trechos. As más condições de conservação das vias urbanas, que já ultrapassaram a vida útil e sofrem com o aumento do volume de tráfego de veículos, demonstram a necessidade do investimento. “As ações rotineiras de conservação e os recursos aplicados em obras de recuperação são insuficientes. Este projeto vai melhorar a infraestrutura viária e mobilidade urbana de Porto Alegre”, diz o prefeito. Nos últimos dez anos, a média anual de aplicação de recursos no Programa de Recuperação de Pavimentos foi de R$ 10 milhões/ano.

As obras também trarão benefícios públicos e economia aos cofres municipais. Estudos indicam que os custos para reconstrução de pavimentos danificados podem chegar a até oito vezes o valor de uma obra de recuperação. O projeto prevê a recuperação estrutural do pavimento asfáltico desde a base, com remoção da estrutura antiga por completo e criação de um novo pavimento.

De acordo com o cadastro viário da prefeitura, a cidade tem 2.790 quilômetros de vias públicas, dos quais 1.155 quilômetros são pavimentados com revestimento asfáltico, que representam 42% da extensão da malha viária. Destes, 120 quilômetros de vias precisam de recuperação estrutural. Entre os trechos de vias que serão contempladas no projeto estão: Cristóvão Colombo, Benjamin Constant, Assis Brasil, Sertório, Estrada João de Oliveira Remião, Estrada Belém Velho, rua Santo Antônio, General Câmara, entre outros.

Deixe seu comentário: