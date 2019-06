Investimento privado dentro do Porto de Rio Grande tem foco na produção de celulose

O governador Eduardo Leite demonstrou estar interessado em realizar um investimento privado dentro do Porto de Rio Grande. A iniciativa, com custo previsto de R$300 milhões, seria destinada para escoar a produção de celulose no Rio Grande do Sul.

De maneira geral, o setor industrial registrou alta nas atividadse indústriais em todo o Brasil, com um aumento de 5,2% na categoria de produtos químicos.

