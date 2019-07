Investimentos em máquinas, equipamentos e construção civil crescem 1,3% no mês de maio, aponta instituto

Segundo informações divulgada, nesta quinta-feira (4) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) teve alta de 1,3% em maio, na série com ajuste sazonal. De acordo com o Instituto, este crescimento sinaliza um aumento da capacidade produtiva das empresas, refletindo a melhora da confiança dos empresários nos negócios.

Os investimentos aceleraram também no acumulado em 12 meses, passando de 2,7% em abril para 4,2% em maio. Em 2019, o indicador cresceu 3%. Quando comparado com o mês de maio do ano passado, o indicador registrou crescimento de 13,9%, influenciado, parcialmente, pelos efeitos da greve dos caminhoneiros em 2018, que geraram uma base de comparação menor.

O indicador computa investimentos em máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos. Na comparação com maio de 2018, estes três itens da FBCF tiveram bom desempenho, influenciados, em parte, pelos efeitos negativos da greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio do ano passado. O principal destaque foi o Came, que avançou 23,7% em relação a maio de 2018. O componente da construção, por sua vez, registrou alta interanual de 8,7% e os outros ativos fixos cresceram 6,4% em relação ao mês de maio de 2018.

Deixe seu comentário: