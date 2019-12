Rio Grande do Sul Investimentos em projetos do Fundopem atingem maior patamar dos últimos cinco anos no RS

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Quase R$ 1 bilhão em projetos acessaram o Fundopem em 2019 e outros R$ 692 milhões foram aprovados. O número de projetos de investimento no Estado atingiu em 2019 o maior patamar dos últimos cinco anos, conforme balanço das operações divulgado pela Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo). O levantamento indicou ainda que foram protocolados na pasta 61 novos projetos este ano, e que o número de benefícios concedidos chegou a 55. O total representa quase 120% da média da última década, que foi de 51,6 projetos por ano.

De acordo com o Seadap (Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas), dos 61 projetos protocolados em 2019, 55 foram aprovados. Eles representam investimentos de cerca de R$ 692 milhões e devem gerar 1.103 empregos diretos em 48 municípios gaúchos. Outros 55 projetos passaram a ter acesso ao benefício fiscal este ano. O montante desses investimentos chega a R$ 970 milhões, gerando mais de 4 mil novos empregos diretos em 43 municípios do RS.

Entre os setores industriais com maior número de projetos protocolados no Fundopem este ano estão os de implementos rodoviários, produtos alimentícios e vitivinicultura. A maioria dos projetos que passou a usufruir do benefício fiscal são de indústrias dos setores petroquímico, de produtos alimentícios e de leite e derivados.

De acordo com o levantamento do Seadap, entre 2010 e 2019 o Fundopem aprovou 289 projetos em 120 municípios gaúchos, abrangendo 26 das 28 regiões dos Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento), com investimentos de R$ 8,6 bilhões. O número de empregos gerados por estes empreendimentos atingiu 173% da meta prevista inicialmente.

