Invistasul inaugura nova sede em Porto Alegre

A Invistasul inaugurou a sua nova sede em Porto Alegre, localizada na avenida Senador Tarso Dutra, 565. Na ocasião, foi realizado um panorama econômico com os especialistas Luis Gustavo Pereira e Erick Hood, da Guide Investimentos, e Marcos Meneghetti, da Invistasul. O evento reuniu a imprensa, influenciadores digitais e investidores.

Os estrategistas de finanças de São Paulo e do Rio Grande do Sul discutiram o cenário econômico e investimentos no período eleitoral. Eles apresentaram estratégias de investimento, perfis de riscos e a capacidade que as empresas devem desenvolver para selecionar, analisar e reconhecer as informações pertinentes para seus negócios.

