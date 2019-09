iOS 13: nova atualização do iPhone chega com modo noturno; saiba como baixar

A Apple lançou, nesta quinta-feira (19), a versão final do iOS 13 para iPhone. A atualização pode ser baixada em celulares a partir do iPhone 6S, por meio do menu “Ajustes” do smartphone — por ser da mesma geração, o iPhone SE também foi contemplado.

Entre as novidades aguardadas pelos usuários, estão o modo escuro (também chamado de modo noturno ou dark mode), que deixa a interface do sistema baseada em tons de preto e cinza, apps mais leves e rápidos, mudanças que buscam aumentar a privacidade, além de aplicativos nativos repaginados.

O novo sistema vem para substituir o iOS 12 e virá pré-instalado nos novos iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, anunciados no último dia 10 pela empresa da maçã. O iOS 13 chega junto com o watchOS 6, software que roda no Apple Watch. O iPadOS, versão específica para o iPad, será lançado no dia 24, data em que também será liberado o iOS 13.1. O tvOS, da Apple TV, chega no dia 30. Veja, abaixo, como baixar o iOS 13 no iPhone.

Como baixar o iOS 13

Para baixar a atualização do sistema da Apple, basta ir ao menu “Ajustes” e tocar em “Geral”. Em seguida, selecionar “Atualização de Software” e fazer o download da nova versão. O iOS 13 é compatível com smartphones a partir da geração 6S — a Apple deixou o iPhone 6 e mais antigos para trás com o lançamento.

Passo 1. A partir da tela inicial do aparelho, acesse o menu “Ajustes” do iPhone. Em seguida, procure pela opção “Geral”;

Passo 2. Selecione a opção “Atualização de Software”. O iOS 13 deverá aparecer na tela. Toque em “Baixar e Instalar” para iniciar o download. Vale lembrar que, para baixar o novo sistema, é necessário ter armazenamento suficiente disponível no aparelho, mas a maior parte deste espaço será liberada após a instalação.

Principais novidades

Revelado pela Apple na WWDC 2019, em junho, o iOS 13 traz alguns recursos aguardados por usuários do iPhone. O modo escuro, que também chegou ao Android 10 e deve estrear em breve no WhatsApp, deixa toda a interface do aparelho com tons de preto e cinza, com o objetivo de poupar a vista do usuário e economizar bateria. A função é opcional, porém, permitindo que o dispositivo seja usado com o tradicional fundo branco.

Assim como rival Android, o iOS 13 traz mudanças que visam a aumentar a privacidade dos seus usuários. O recurso “Sign in with Apple” é similar a formas de login com Facebook e Google, mas não entrega o endereço de e-mail no ato do cadastro. Os aplicativos e sites têm acesso a um endereço único e aleatório, que encaminha o conteúdo para o destino final. Além disso, o sistema emite um maior número de alertas sobre o uso da localização do aparelho, inclusive quando um aplicativo solicita o uso do Bluetooth.

Outras novidades envolvem aplicativos mais leves e até duas vezes mais rápidos, teclado com digitação deslizante, além de novos recursos de edição na câmera, melhorias no iMessage e outros apps nativos repaginados. Usuários de WhatsApp ganharam também a função de Memoji em formato de figurinhas (stickers). O sistema traz ainda suporte para o Apple Arcade, novo serviço de jogos da empresa, e o Apple TV+, plataforma concorrente da Netflix que estreia no dia 1º novembro.

Dispositivos compatíveis

Veja, a seguir, uma lista com os dispositivos compatíveis com o iOS 13: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE e iPod touch (7ª geração)

Deixe seu comentário: