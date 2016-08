IPACOL amplia portfólio e lança novas máquinas na Expointer

Mantendo a tradição de sempre ter lançamentos nas feiras, a Ipacol Máquinas Agrícolas, de Veranópolis/RS, traz para a Expointer 3 novos produtos, sendo 2 destinados a atender necessidades da pecuária de precisão e um para melhoramento do solo. Conforme afirma o diretor de desenvolvimento de produto, Carlos A. Antoniolli são equipamentos que vêm ampliar o portfólio de máquinas destinados ao trato animal, tanto no cocho quanto no campo.

Os lançamentos são o Vagão Mixmil VRTM 6.0, especialmente desenvolvido para suplementar a alimentação animal, recomendado para grãos úmidos ou secos e concentrados, para maior agilidade no trto, entre inúmeras outras vantagens.

O VFTM 3,5 com carregador – tratomix vertical concorre ao prêmio Gerdau Novidade, permite realizar misturas com porcentagens de fibras e matérias secas, variadas, matendo o padrão de qualidade em todo o processo de alimentação, e ainda proporciona uma descarga uniforme em qualquer sentido de operação nos estábulos.

Distribuidor de fertilizantes a disco, fertilizadora e semeadora útil e racional na utilização dos insumos para distribuição a lanço, adubos, calácio, sementes. etc…

