Mais de 15 milhões de atendimentos foram feitos aos beneficiários do IPE-Saúde durante o ano de 2017. Um levantamento dos dados do Sistema Médico Hospitalar apontou que entre os 9.550 prestadores credenciados, mais de 11 milhões de exames e 493 mil atendimentos de emergência. No orçamento anual, o IPE-Saúde repassou mais de R$ 1,9 bilhão à rede credenciada.

