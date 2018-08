Com o objetivo de ampliar o contato com os seus segurados, o IPE Saúde quer compartilhar informações personalizadas com cada categoria, mantendo uma comunicação mais direta e efetiva com os usuários. Para isso, solicita que os segurados acessem o site (ipe.rs.gov.br) para atualizar os dados cadastrais, na área para o segurado, que fica na parte final da página.

Deixe seu comentário: