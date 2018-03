IPE terá acesso online a registros de óbitos e casamento

A partir de abril, o IPE (Instituto de Previdência do Estado) terá acesso digitalizado aos dados de óbitos e de casamento, ampliando a agilidade ao cancelar pensões por morte ou por matrimônio, no caso das pensionistas filhas solteiras. O acesso é via sistema de certificação digital (pela internet) e as informações serão obtidas de forma instantânea.

