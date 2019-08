iPhone 11 Pro: vazou na web o nome do celular com tela enorme

A nova leva de iPhones, prevista para o mês de setembro deste ano, ganhou um novo contorno a partir de um vazamento no Twitter: existe a possibilidade da Apple adotar o nome iPhone 11 Pro para o smartphone mais poderoso da futura geração. Seria o primeiro telefone da marca com designação “Pro”.

Por ora, a expectativa é de que o modelo tenha tela de 6,5 polegadas, tamanho que o colaria entre os recém-lançados Galaxy Note 10 (6,3 polegadas) e Galaxy Note 10 Plus (6,8 polegadas). A linha 2019 também deve contar com iPhone 11 (5,8 polegadas) e iPhone 11R (6,1 polegadas).

A informação extraoficial foi publicada por uma conta misteriosa que já tinha vazado outros boatos precisos acerca dos novos produtos da Apple. No ano passado, esta conta foi a primeira a revelar com precisão os nomes dos iPhone XS, iPhone XS Max e o iPhone XR e também a ausência dos fones de ouvido no iPad Pro.

No caso do iPhone 11 Pro, a conta não chegou a afirmar que o novo modelo com 6,5 polegadas se chamaria assim, apenas sugeriu que isso fosse possível ao realizar a pergunta “Pro’ for iPhone?”.

A especulação sobre o novo nome do smartphone da Apple pode parecer algo trivial, entretanto ao considerar as diferenças nas especificações de um iPad convencional e um iPad Pro, é possível inferir que o indicativo “Pro” em um novo iPhone sugere que este virá com elementos superiores ao iPhone 11 menor.

Até agora os boatos em torno dos novos iPhones preveem câmera tripla com 14 megapixels e sensor ToF alocada em um quadrado na parte superior esquerda da traseira do aparelho. Além disso, ele deve possuir suporte a Apple Pencil – a caneta que foi lançada junto ao iPad Pro – e deve manter a entrada lightning tanto para recarga quanto para os fones de ouvido. O notch, que surgiu com o iPhone X, provavelmente vai sofrer uma leve diminuição, ampliando a área utilizável da tela.

Os modelos iPhone 11 e iPhone 11 Pro devem conter a tela OLED, mas o terceiro iPhone 11R ainda vai apresentar display LCD.

Nada disto é oficial e a Apple não comenta rumores sobre produtos. Os fãs da marca descobrirão se as informações procedem daqui a menos de um mês.

Xiaomi

A fabricante chinesa Xiaomi anunciou no fim de julho, o lançamento do celular Mi 9 SE nos marketplaces Submarino, Americanas.com e Shoptime, e também em sua loja física no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, inaugurada em junho. O aparelho custará R$ 3,3 mil e faz parte da linha premium da empresa, que tem como carro-chefe o Mi 9, que custa R$ 4 mil.

O Mi 9 SE se destaca pelo poder da câmera. Ele tem câmera tripla, sendo que a lente principal tem 48MP, além de uma câmera de selfies de 20 MP. O aparelho tem tela de 5,97 polegadas, com leitor de impressões digitais, e carrega um processador Qualcomm Snapdragon 712 de oito núcleos.

Disponível nas cores preto e azul, o Mi 9 SE tem opções de armazenamento de 128 GB ou 64 GB, e memória RAM de 6GB. A bateria é de 3.070 mAh.