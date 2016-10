iPhone 7 começa a ser vendido em 11 de novembro no Brasil

Os novos iPhone 7 e iPhone 7 Plus serão lançados no Brasil em 11 de novembro, segundo o site da fabricante Apple. Os aparelhos, porém, ainda não têm preço sugerido para o país.

Nos EUA, os novos smartphones da Apple chegaram em 16 de setembro. O valor vai de US$ 650 (iPhone 7 com 32 GB de armazenamento) a US$ 970 (iPhone 7 Plus com 256 GB de armazenamento).

As maiores novidades do iPhone 7 são: aparelhos resistentes a água, bateria com carga mais durável e ausência de entrada dedicada para fone de ouvido.

Os celulares vêm com um fone que é ligado na entrada do carregador de bateria. Mas os usuários têm a opção de comprar separadamente um novo fone sem fios, chamado AirPod, que custa US$ 160 nos EUA. O preço sugerido para o Brasil é de R$ 1,4 mil.

Já o iPhone 7 Plus, além destas funcionalidades, terá duas câmeras traseiras: uma grande-angular e outra do tipo teleobjetiva. As duas câmeras traseiras funcionam juntas para dar maior qualidade às fotos.

Os aparelhos serão resistentes a água e a bateria terá a carga mais durável de todos os iPhones já lançados, anunciou a Apple.

O botão Home será alterado com uma tecnologia sensível ao toque, em vez de se movimentar mecanicamente. Haverá também nova opção de cor do iPhone, chamada jet black. (AG)

