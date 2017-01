Iphone, o aparelho que revolucionou a computação no mundo, completa 10 anos

“Um iPod, um telefone e um comunicador móvel de internet. Esses não são três dispositivos separados. E nós o estamos chamando de iPhone. Hoje a Apple vai reinventar o telefone.” Foi dessa forma que o então diretor-executivo da Apple, Steve Jobs, apresentou o iPhone no dia 9 de janeiro de 2007. Uma década depois, pode-se dizer que a profecia de Jobs foi não apenas cumprida, como foi além. A Apple reinventou o telefone, e o mundo como conhecíamos.

“O iPhone é parte essencial da vida dos nossos consumidores e, hoje, mais do que nunca, está redefinindo a forma como nos comunicamos, nos divertimos, trabalhamos e vivemos”, disse o atual diretor-executivo da Apple, Tim Cook. “O iPhone definiu o padrão para computação móvel em sua primeira década e nós estamos apenas começando. O melhor ainda está por vir.”

As vendas da primeira geração do iPhone não surpreenderam. Foram “apenas” 1,4 milhão de unidades comercializadas, mas o volume não parou de crescer pelos nove anos seguintes. O modelo 3G, lançado em 2008, elevou as vendas do iPhone para 11,6 milhões, e, no pico em 2015, foram comercializados 231,2 milhões de aparelhos. Em uma década, a Apple vendeu cerca de um bilhão de iPhones.

As três maiores fabricantes de celulares na época em que o iPhone foi lançado (Nokia, BlackBerry e Motorola) encerraram suas atividades no segmento móvel e repassaram o uso de suas marcas para outras empresas. A Apple, segunda maior fabricante de smartphones do mundo, atrás da Samsung, transformou-se na maior companhia do mundo em valor de mercado, superando indústrias tradicionais, como a petrolífera.

O iPhone não foi exatamente o primeiro smartphone, definido como um telefone celular com acesso à internet, mas certamente definiu o padrão para a indústria, tanto que a rival sul-coreana Samsung foi condenada a indenizar a Apple por copiar características do iPhone. A tela sensível ao toque facilitou a navegação na internet e a abertura do sistema para aplicativos de terceiros criou um novo mercado de desenvolvedores, que geraram ainda mais valor para o produto.

Sem o iPhone, serviços usados no dia a dia, como Uber, Spotify, WhatsApp e Snapchat, entre outros milhões de jogos e programas, talvez não existissem. Mas se a computação móvel criou um novo e lucrativo mercado, impactou negativamente outros. Curiosamente, foi a Apple, criadora de um dos primeiros computadores pessoais, que levou a computação para o bolso das pessoas, tornando o desktop obsoleto para muitas funções. Não por acaso, as vendas de PCs apresentam quedas consecutivas.

Outro setor fortemente impactado foi o de câmeras fotográficas e filmadoras. O primeiro iPhone tinha câmera com míseros 2 megapixels de resolução, mas três anos depois, no iPhone 4, já eram 5 megapixels, suficiente para fazer frente às câmeras digitais da época, com destaque para a captura de vídeos em HD.

Ano a ano, a Apple apresentou um novo modelo do iPhone, com melhorias no hardware e alterações no design, sempre gerando expectativa entre os consumidores. Em lojas ao redor do mundo, filas são formadas, anualmente, dias ou até meses antes do início das vendas. “É surpreendente que desde o primeiro iPhone até o mais novo iPhone 7 Plus, ele permaneceu como o padrão pelo qual todos os outros smartphones são julgados”, disse Philip Schiller, vice-presidente de Marketing da Apple. (AG)

