iPhone XI: vaza a esquematização de design do suposto novo smartphone da Apple

Rumores sobre o iPhone XI (ainda que nada tenha sido confirmado quanto a essa nomenclatura), vêm surgindo há um tempo – e agora o Slashleaks vazou uma imagem que parece ser uma esquematização do que pode vir a ser o próximo smartphone da Apple.

É possível observar informações acerca da carcaça do suposto novo iPhone que estão de acordo com uma renderização postada pelo OnLeaks em seu perfil do Twitter. Sem dúvidas, os pontos que mais chamam a atenção aqui são os buracos na traseira, que parecem dar lugar a um conjunto de três lentes para a câmera principal, apresentando um visual parecido com o Huawei Mate 20 Pro.

Caso essas imagens estejam corretas, parece que a Apple optou por posicionar os seus sensores em forma de zigue-zague, diferentemente das configurações horizontais e verticais dos modelos mais recentes.

Apesar de não ter nenhum dado mais relevante, o lado esquerdo do conjunto parece abrigar a câmera principal e a de telefoto, assim como acontece nos smartphones topo de linha atuais da empresa. O lado direito, por outro lado, traz um pouco de mistério pelo fato de não ter nenhum vazamento relacionado aos possíveis novos sensores e funcionalidades da terceira lente, mas a expectativa é de que ele inclua um flash quad-LED e uma lente que pode ser grande angular ou de auxílio ao efeito bokeh.

Além da mudança no design da parte traseira, há rumores de que a Apple estaria planejando realizar pequenas mudanças na parte frontal também. Considerando que os iPhone X e Xs eram, visualmente, praticamente iguais, é esperado que o XI utilize um painel com boras e notch minimizados, através da utilização de componentes menores.

O lançamento de uma nova geração de smartphones da Maçã também significa o lançamento de um novo processador e uma nova versão do iOS, e é provável que o iPhone XI venha com o chip A13 e o iOS 13. Em adição, os fãs da marca aguardam melhorias nos carregadores, que atualmente são de 5W, junto com a substituição da conexão Lightning pelo USB-C.

Contudo, como todas essas informações não passam de especulação, resta a nós esperarmos por um anúncio oficial da Apple, que tradicionalmente ocorrem em setembro.

