IPVA 2018: último dia para ter o desconto máximo

Termina nesta quarta-feira o prazo para a quitação do IPVA 2018 com desconto máximo de 21,6%. Para os contribuintes que fizeram em janeiro a opção de parcelar o imposto em três vezes, precisam pagar a segunda prestação também até esta data. Pelo último levantamento da Receita Estadual, já se aproxima de 1,6 milhão o número de veículos com o IPVA pago de maneira integral ou parcelado.

